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Лідери країн G7 24 серпня зберуться на термінове засідання через ситуацію в Афганістані

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Лондон, Неділя 22 серпня 2021 17:10
Лідери країн G7 24 серпня зберуться на термінове засідання через ситуацію в Афганістані Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 24 серпня, відбудеться екстрені переговори лідерів країн "Великої сімки". Вони обговорять ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Twitter.

"У вівторок я зберу лідерів країн" Великої сімки " для проведення термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані. Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало спільно для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарної кризи і надання підтримки афганському народу для закріплення досягнень останніх 20 років", - написав він.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова працювати з "Талібаном".

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Борис Джонсон Афганистан G7
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