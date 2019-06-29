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Лідери країн G20 досягли згоди у кліматичному питанні

Новини » Політика    29.06.2019 - 17:20
Лідери країн G20 досягли згоди у кліматичному питанні
Фото: саміт G20 (twitter.com/ashoswai)

Пункт про захист клімату не підтримали тільки США

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що під час саміту G20 лідери країн Великої двадцятки погодились підписати заключне комюніке включаючи пункт про захист клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Вона уточнила, що текст комюніке буде "аналогічним" до минулорічного, який ув ухвалений на саміті у Буенос-Айресі, де 19 з 20 членів Великої двадцятки підтримали пункти про захист клімату.

"До останньої хвилини ми обговорювали питання про захист клімату, торгівлі та міграції. Після переговорів, які тривали впродовж днів і ночі, нам вдалося домовитися про заяву 19+1. Згідно з нею, 19 членів зобов'язалися виконувати ті ж самі завдання, що і в Буенос-Айресі", - повідомила Меркель.

Сполучені Штати стали єдиними, хто їх не підтримав. Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує пункти Паризької кліматичної угоди, бо "не хоче нищити роботу американських компаній", а також "не хоче жертвувати великими потужностями, що ми вибудовували роками".

Разом з тим німецький канцлер наголосила на важливості тісної співпраці членів G20 з ООН й іншими міжнародними організаціями у сфері міграційної політики.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на саміті ЄС не змогли домовитися про захист клімату. Представники 28 країн-учасниць Євросоюзу не змогли досягнути згоди щодо політики захисту клімату через заперечення лідерів східноєвропейських країн.

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