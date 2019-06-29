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Лидеры стран G20 достигли согласия в климатическом вопросе

Новости » Политика    29.06.2019 - 17:20
Лидеры стран G20 достигли согласия в климатическом вопросе
Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)

Пункт о защите климата не поддержали только США

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во время саммита G20 лидеры стран Большой двадцатки согласились подписать заключительное коммюнике включая пункт о защите климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Она уточнила, что текст коммюнике будет "аналогичным" до прошлогоднего, который был принят на саммите в Буэнос-Айресе, где 19 из 20 членов Большой двадцатки поддержали пункты о защите климата.

"До последней минуты мы обсуждали вопрос о защите климата, торговли и миграции. После переговоров, которые продолжались на протяжении дней и ночи, нам удалось договориться о заявление 19+1. Согласно нему, 19 членов обязались выполнять те же задачи, что и в Буэнос-Айресе", - сообщила Меркель.

Соединенные Штаты стали единственными, кто их не поддержал. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает пункты Парижского климатического соглашения, ибо "не хочет уничтожать работу американских компаний", а также "не хочет жертвовать большими мощностями, что мы выстраивали годами".

Вместе с тем немецкий канцлер подчеркнула важность тесного сотрудничества членов G20 с ООН и другими международными организациями в сфере миграционной политики.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на саммите ЕС не смогли договориться о защите климата. Представители 28 стран-участниц Евросоюза не смогли достичь согласия относительно политики защиты климата через отрицание лидеров восточноевропейских стран.

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