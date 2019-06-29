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Повернення Росії в ПАРЄ не пов'язане зі звільненням моряків, - Путін

Новини » Політика    29.06.2019 - 14:28
Повернення Росії в ПАРЄ не пов'язане зі звільненням моряків, - Путін
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заперечив зв'язок між звільненням українських моряків та рішенням ПАРЄ

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції щодо підсумків саміту G20 в Осаці заперечив зв'язок між звільненням українських моряків та рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Путін заперечив, що між рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення повних прав російській делегації та пропозицією про звільнення українських військовополонених моряків існує зв'язок.

"До чого тут ПАРЄ та українські моряки?", - зазначив Путін.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що існує домовленість про звільнення моряків. Вона полягає в тому що російську делегацію повертають в ПАРЄ, а на окупований Крим допускають моніторингові групи. В обмін на це Росія повертає українських моряків. При цьому, за інформацією ЗМІ, така домовленість з'явилася ще в кінці президентського терміну Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував міністра закордонних справ Павла Клімкіна за те, що міністерство робить зовнішньополітичні кроки щодо Росії без його відома. Зеленський зазначив, що МЗС без його згоди відповіло на ноту РФ щодо умов для звільнення українських моряків.

Пізніше, Клімкін оприлюднив ноту російського МЗС та ноту українського відомства, яка була надіслана у відповідь. Міністр зазначив, що російська нота була пасткою для України.

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Новини України Володимир ПутінПАРЄукраинские моряки
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