Лідери НАТО на саміті домовляться про посилення допомоги ЗСУ: що постачатимуть

Лідери країн НАТО планують затвердити пакет військової допомоги Україні під час саміту, що відбудеться у Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу.

За його словами, українським військовим планують постачати обладнання для безпечного зв'язку, системи для боротьби проти безпілотників та паливо.

"Мета НАТО у довгостроковій перспективі - домогтися переходу України від озброєнь радянських часів до сучасного натовського озброєння", - наголосив Столтенберг.