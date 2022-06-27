Лідери НАТО на саміті домовляться про посилення допомоги ЗСУ: що постачатимуть

Лідери країн НАТО планують затвердити пакет військової допомоги Україні під час саміту, що відбудеться у Мадриді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу.
За його словами, українським військовим планують постачати обладнання для безпечного зв'язку, системи для боротьби проти безпілотників та паливо.
"Мета НАТО у довгостроковій перспективі - домогтися переходу України від озброєнь радянських часів до сучасного натовського озброєння", - наголосив Столтенберг.
Нагадаємо, саміт НАТО пройде у Мадриді з 28 по 30 червня. У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський.
Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков закликав НАТО закріпити розгортання системи протиракетної та протиповітряної оборони на території України у своїй стратегії, яку ухвалять на саміті.
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