Резніков заликав закріпити розгортання системи ПРО в Україні у стратегії НАТО

НАТО слід закріпити розгортання системи протиракетної та протиповітряної оборони на території України у своїй стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заклик міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook .

Резніков зазначив, що сьогодні, 26 червня, російські війська знову обстріляли ракетами українські міста.

"Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів", - написав він.

Міністр оборони зазначив, що це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи.

Він вважає, що у відповідь держави мають посилювати санкції проти Росії, щоб вона не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю. Він додав, що російська зброя наразі містить велику кількість комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

Резніков також підкреслив важливість якнайшвидшого розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні.

"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", - написав він.