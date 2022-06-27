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Лидеры НАТО на саммите договорятся об усилении помощи ВСУ: что будут поставлять

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран НАТО планируют утвердить пакет военной помощи Украине во время саммита, который состоится в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

По его словам, украинским военным планируют поставлять оборудование для безопасной связи, системы для борьбы против беспилотников и топливо.

"Цель НАТО в долгосрочной перспективе - добиться перехода Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников призвал НАТО закрепить развертывание системы противоракетной и противовоздушной обороны на территории Украины в своей стратегии, которую примут на саммите.

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