Лидеры НАТО на саммите договорятся об усилении помощи ВСУ: что будут поставлять

Лидеры стран НАТО планируют утвердить пакет военной помощи Украине во время саммита, который состоится в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

По его словам, украинским военным планируют поставлять оборудование для безопасной связи, системы для борьбы против беспилотников и топливо.

"Цель НАТО в долгосрочной перспективе - добиться перехода Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению", - подчеркнул Столтенберг.