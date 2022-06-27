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Лідери НАТО на саміті домовляться про посилення допомоги ЗСУ: що постачатимуть

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Брюссель, Понеділок 27 червня 2022 15:42
Лідери НАТО на саміті домовляться про посилення допомоги ЗСУ: що постачатимуть Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн НАТО планують затвердити пакет військової допомоги Україні під час саміту, що відбудеться у Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу.

За його словами, українським військовим планують постачати обладнання для безпечного зв'язку, системи для боротьби проти безпілотників та паливо.

"Мета НАТО у довгостроковій перспективі - домогтися переходу України від озброєнь радянських часів до сучасного натовського озброєння", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, саміт НАТО пройде у Мадриді з 28 по 30 червня. У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков закликав НАТО закріпити розгортання системи протиракетної та протиповітряної оборони на території України у своїй стратегії, яку ухвалять на саміті.

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