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Лидеры G7 обсудят создание вакцины и методы лечения коронавируса

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 18:12
Лидеры G7 обсудят создание вакцины и методы лечения коронавируса
Иллюстративное фото (army.mil)

Лидеры "Большой семерки" проведут видео-саммит 16 марта

В понедельник, 16 марта лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут внеочередной видео-саммит в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украине со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.

Макрон сообщил, что обсудил пандемию вируса с американским президентом Дональдом Трампом, а также с остальными лидерами G7.

"Мы договорились организовать в понедельник внеочередной саммит лидеров из-за COVID-19 посредством видеоконференции. Мы скоординируем исследования в области разработки вакцин (против коронавируса) и методы лечения, а также будем работать над экономическими и финансовыми мерами", - заявил Макрон.Лидеры G7 обсудят создание вакцины и методы лечения коронавируса

Напомним, ранее страны G20 обнародовали заявление, в котором пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением коронавируса 8,3 млрд долларов. Еще 12 млрд долларов для борьбы с последствиями пандемии пообещал выделить Всемирный банк.

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Новости Украины КоронавирусG7Вакцина
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