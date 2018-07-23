Лідери G20 заявили, що напруженість у світі загрожує зростанню економіки

За словами міністрів, необхідно посилити діалог між країнами для зменшення ризиків

Зростанню глобальної економіки заважають торговельні та геополітичні конфлікти між країнами. Таку думку висловили міністри фінансів і голови центробанків G20 у комюніке за підсумками дводенної зустрічі в Буенос-Айресі (Аргентина), передає DW.

Так, за словами міністрів, необхідно посилити діалог і зусилля для зменшення ризиків та зміцнення довіри.

Разом з тим, як пише AFP, єврокомісар з економічних і фінансових питань П'єр Московісі заявив, що напруженість у торгівлі залишається високою і загрожує подальшою ескалацією.

Зазначимо, раніше міністри фінансів країн "великої двадцятки" (G20) 19-20 березня вже обговорювали ризики глобальної торгівлі на зустрічі в Буенос-Айресі.

В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що Європа не може розраховувати на президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і повинна згуртуватися після того, як американський президент назвав Європейський союз (ЄС) "ворогом" в питаннях торгівлі.

Окрім того, голова Європейської ради Дональд Туск закликав світових лідерів відмовитися від торгових воєн. Зокрема, Туск назвав припинення торгових воєн загальним боргом США, Євросоюзу, Китаю і Росії.