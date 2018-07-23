Лидеры G20 заявили, что напряженность в мире угрожает росту экономики

По словам министров, необходимо усилить диалог между странами для уменьшения рисков

Росту глобальной экономики мешают торговые и геополитические конфликты между странами. Такое мнение выразили министры финансов и главы центробанков G20 в коммюнике по итогам двухдневной встречи в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает DW.

Так, по словам министров, необходимо усилить диалог и усилия для уменьшения рисков и укрепления доверия.

Вместе с тем, как пишет AFP, еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что напряженность в торговле остается высокой и грозит дальнейшей эскалацией.

Отметим, ранее министры финансов стран "большой двадцатки" (G20) 19-20 марта уже обсуждали риски глобальной торговли на встрече в Буэнос-Айресе.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что Европа не может рассчитывать на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и должна сплотиться после того, как американский президент назвал Европейский союз (ЕС) "врагом" в вопросах торговли.

Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск призвал мировых лидеров отказаться от торговых войн. В частности, Туск назвал прекращение торговых войн общим долгом США, Евросоюза, Китая и России.