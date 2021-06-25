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Глави країн ЄС доручили вивчити можливість введення нових санкції проти Росії

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Брюссель, П'ятниця 25 червня 2021 04:11
Глави країн ЄС доручили вивчити можливість введення нових санкції проти Росії Фото: ЄС може розробити нові санкції проти РФ (csamir.com)
Автор: Артур Родивилов

Лідери країн Євросоюзу доручили главі зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливості введення нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви. У спільному документі не згадується стратегія щодо подальших відносин ЄС з Росією.

Про це йдеться в комюніке, яке підготовлено до підсумків саміту ЄС.

При цьому лідери країн блоку заявили про готовність вивчити формати діалогу з Москвою з питань, що становлять взаємний інтерес.

Зокрема, йдеться про питання охорони навколишнього середовища, клімату та охорони здоров'я, а також про окремі питання зовнішньої політики та політики безпеки.

15 червня Боррель описав нову стратегію щодо Росії. За його словами, вона буде заснована на трьох базових принципах: відштовхувати, стримувати і взаємодіяти. Боррель також повторив слова американського президента Джо Байдена про те, що відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні за період після холодної війни.

Нагадаємо, напередодні саміту ЄС газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Меркель запросити на нього Путіна. Її підтримав Макрон.

Зазначимо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, якщо на ньому буде присутній Путін.

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