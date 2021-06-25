Глави країн ЄС доручили вивчити можливість введення нових санкції проти Росії

Лідери країн Євросоюзу доручили главі зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливості введення нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви. У спільному документі не згадується стратегія щодо подальших відносин ЄС з Росією .

Про це йдеться в комюніке, яке підготовлено до підсумків саміту ЄС .

При цьому лідери країн блоку заявили про готовність вивчити формати діалогу з Москвою з питань, що становлять взаємний інтерес.

Зокрема, йдеться про питання охорони навколишнього середовища, клімату та охорони здоров'я, а також про окремі питання зовнішньої політики та політики безпеки.

15 червня Боррель описав нову стратегію щодо Росії. За його словами, вона буде заснована на трьох базових принципах: відштовхувати, стримувати і взаємодіяти. Боррель також повторив слова американського президента Джо Байдена про те, що відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні за період після холодної війни.