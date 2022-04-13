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"Крок до суду над Росією". У Зеленського відреагували на слова Байдена про геноцид

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Київ, Середа 13 квітня 2022 10:08
"Крок до суду над Росією". У Зеленського відреагували на слова Байдена про геноцид Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова президента США Джо Байдена про російський геноцид в Україні. На його думку, цей крок дозволити змусити Росію сісти на лаву підсудних за військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Президент США показав готовність називати російські військові злочини геноцидом. Це крок до того, щоб змусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні визначення того, що відбувається. Називати геноцид геноцидом - наближати кінець масовим вбивствам в Україні", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, напередодні американський президент Джо Байдена назвав президента Росії Володимира Путіна диктатором, який здійснює геноцид в Україні.

Український президент Володимир Зеленський вже назвав слова американського колеги правдою, яка може протистояти злу.

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