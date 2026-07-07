Лидеру французских ультраправых Ле Пен открыли путь к выборам, но есть нюанс

Парижский апелляционный суд подтвердил вину лидера французских ультраправых по делу о растрате средств Европейского парламента. Речь идет о 2,8 млн. евро, которые, по версии обвинения, предназначались для оплаты труда помощников депутатов Европарламента.

Суд также оставил в силе штраф в 100 тысяч евро и наказание в виде трех лет лишения свободы. Два года назначили условно, а еще один Ле Пен должен отбыть под электронным наблюдением с браслетом на ноге.

В то же время, суд сократил срок запрета занимать государственные должности до двух лет. Поскольку счет ведется с 31 марта 2025 года, это означает, что Ле Пен сможет участвовать в следующих президентских выборах.

Однако его участие в кампании остается под вопросом. Ранее политика заявляла, что не будет проводить предвыборную агитацию, если будет вынуждена носить электронный браслет.

Судья Мишель Аги, объявляя решение, подчеркнула, что дело касается серьезных нарушений, длившихся 11 лет в течение трех созывов Европарламента. По ее словам, такие действия нанесли ущерб европейским институциям и создали неравные условия для других политических сил.

Ле Пен еще может оспорить решение в Кассационном суде Франции. На это у нее десять дней, однако новое рассмотрение может затянуться на несколько месяцев и усложнить подготовку к избирательной кампании.