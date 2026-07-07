Лідерці французьких ультраправих Ле Пен відкрили шлях на вибори, але є нюанс

Паризький апеляційний суд підтвердив вину лідерки французьких ультраправих у справі про розтрату коштів Європейського парламенту. Йдеться про 2,8 млн євро, які, за версією обвинувачення, призначалися для оплати праці помічників депутатів Європарламенту.

Суд також залишив у силі штраф у 100 тисяч євро та покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Два роки з них призначили умовно, а ще один Ле Пен має відбути під електронним наглядом із браслетом на нозі.

Водночас суд скоротив строк заборони обіймати державні посади до двох років. Оскільки відлік ведеться з 31 березня 2025 року, це означає, що Ле Пен зможе брати участь у наступних президентських виборах.

Однак її участь у кампанії залишається під питанням. Раніше політикиня заявляла, що не проводитиме передвиборчу агітацію, якщо буде змушена носити електронний браслет.

Суддя Мішель Агі, оголошуючи рішення, наголосила, що справа стосується серйозних порушень, які тривали 11 років упродовж трьох скликань Європарламенту. За її словами, такі дії завдали шкоди європейським інституціям і створили нерівні умови для інших політичних сил.

Ле Пен ще може оскаржити рішення в Касаційному суді Франції. На це вона має десять днів, однак новий розгляд може затягнутися на кілька місяців і ускладнити підготовку до виборчої кампанії.