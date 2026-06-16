Лидеры G7 анонсировали новые жесткие санкции против энергетики РФ, - СМИ

"Лидеры (G7, - ред.) договорились усилить давление на Россию, в частности с помощью санкций в отношении нефти и газа", - сообщил дипломатический источник.

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Страны также "поддержат динамику [в пользу Киева]", предоставляя Украине средства противовоздушной обороны, средства "для лучшей защиты" и средства "для закрепления достижений".

Напомним, Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, который охватывает военно-промышленный комплекс, "теневой флот" и гибридные сети государства-агрессора.

Кроме того, после ежегодного пересмотра ЕС продлил действие ограничений, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя. Они останутся в силе как минимум до 23 июня 2027 года.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что новый пакет санкций ЕС демонстрирует системный подход к ослаблению военной машины РФ, подчеркнув, что ограничения направлены не только против непосредственных производителей вооружений.