Переговоры без перемирия? ISW объяснил, чего ждать от Кремля

Украина готова обсуждать полное или частичное перемирие, однако заявления российских чиновников свидетельствуют, что Кремль не намерен менять свою позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

25 октября президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к прекращению огня. Речь идет как о полном перемирии, так и об отдельных договоренностях, в частности моратории на удары по энергетической инфраструктуре или в Черном море.

Эти вопросы Украина планирует обсуждать в ходе трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, США и России. Встреча запланирована на 10 ноября 2026 г. в Абу-Даби.

В то же время, в Кремле не демонстрируют готовности поддержать такие инициативы. По оценке ISW, российские представители последовательно отклоняют предложения о полном или частичном прекращении огня, которые выдвигают Киев и Вашингтон.

Что в Кремле говорят о предстоящих переговорах

20 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение трехсторонних переговоров не предусматривает ограничений по военным операциям. Он также подчеркнул, что российские войска будут продолжать боевые действия против Украины.

Через несколько дней, 25 октября, о перспективах предстоящей встречи высказался помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Он заявил, что переговоры "не решат многое" и предположил, что они станут "пробным запуском".

"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля в преддверии будущих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений по прекращению огня", - подчеркнули в ISW.