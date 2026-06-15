Лидеры Европы заявили о готовности снять санкции с Ирана, но есть нюанс

"Мы полны решимости внести свой вклад в достижение этой цели - в соответствии с требованиями нашим соответствующих конституций - в том числе посредством строго оборонительной и независимой миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства и проведению операций по разминированию", - сказано в заявлении.

Лидеры также добавили, что "готовы снять соответствующие санкции" с Ирана, но только в ответ "на четкие и поддающиеся проверке шаги" Тегерана касаемо его ядерного вопроса.

Кроме того, они подчеркнули свою готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ, чтобы гарантировать, что Тегеран никогда не приобретет ядерное оружие.