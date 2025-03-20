Лидеры Европы и Канады встретятся на следующей неделе для обсуждения Украины, - Bloomberg

Лидеры стран ЕС, Великобритании и Канады соберутся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свое участие в урегулировании войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, среди участников встречи будут Германия, Италия и Польша, а также страны, не входящие в состав ЕС.

Осведомленные источники рассказали Bloomberg, что западные лидеры, хотят обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу.

"Европейские союзники Киева пытаются активнее участвовать в переговорах, после того как США начали прямые консультации с Россией и Украиной. Эта так называемая "коалиция желающих" уже встречалась в начале месяца в Лондоне, - добавляет издание.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе будет находиться в Париже для проведения встреч. Однако пока неизвестно, связано ли это со встречей западных лидеров.

"Коалиция желающих"

Напомним, недавно премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Позже издание Sky News сообщало, что Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" по Украине.

В минувшие выходные состоялся виртуальный саммит "коалиции желающих". Тогда Стармер заявил, что военные чиновники соберутся в Британии для обсуждения практических аспектов возможного мирного соглашения по Украине.