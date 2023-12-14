Лидеры ЕС обсуждают вопрос членства Украины и достигли "широкого согласия" по бюджету

По словам инсайдеров издания, по вопросу бюджета Евросоюза участники переговоров добились "широкого согласия" между всеми 27 государствами-членами блока.

Источники утверждают, что корректировки бюджета теперь переданы старшим советникам ("шерпам"), которые будут тщательно изучать детали, чтобы прийти к соглашению.

При этом вопрос о том, поддержит ли венгерский премьер Виктор Орбан элемент Многолетней финансовой программы ЕС, по которому Украине выделяется сумма в 50 миллиардов евро, не будет решаться до тех пор, пока не будет принято решение о расширении. Дело в том, что оба вопроса неразрывно связаны между собой.

В статье указывается, что "шерпы" проверят возможность дальнейшего сокращения бюджета ЕС.

50 млрд евро для Украины

Напомним, ранее Европейская Комиссия предложила выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Чтобы соответствующее решение было принято, его должны одобрить все лидеры стран ЕС. Вопрос рассмотрят на саммите, который пройдет 14-15 декабря.

Отметим, что Венгрия угрожает наложить вето на такую инициативу и выдвигает свои условия. Еще вчера политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявлял, что его страна одобрит пересмотр бюджета ЕС только в случае, если блок разморозит предназначенные для Будапешта 30 млрд евро.

Вчера, 13 декабря, Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии.

Добавимс, что по словам еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханнеса Хана, лидеры стран ЕС вероятно одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает 50 миллиардов евро для Украины.

Саммит ЕС и переговоры о вступлении Украины

Сегодня, 14 декабря, в Брюсселе начался саммит Европейского совета. Одним из главных вопросов должны стать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры в своем докладе, однако против этого решения выступает Будапешт.

Как заявил сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан, его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров нужно перенести на полгода.

Более детально о том, что происходит на саммите ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.