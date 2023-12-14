Лідери ЄС обговорюють питання щодо членства України і досягли "широкої згоди" по бюджету

За словами інсайдерів видання, щодо бюджету Євросоюзу учасники переговорів домоглися "широкої згоди" між усіма 27 державами-членами блоку.

Джерела стверджують, що коригування бюджету тепер передані старшим радникам ("шерпам"), які ретельно вивчатимуть деталі, щоб дійти згоди.

При цьому питання про те, чи підтримає угорський прем'єр Віктор Орбан елемент багаторічної фінансової програми ЄС, за яким Україні виділяється сума в 50 мільярдів євро, не вирішуватиметься доти, доки не буде ухвалено рішення про розширення. Річ у тім, що обидва питання нерозривно пов'язані між собою.

У статті зазначається, що "шерпи" перевірять можливість подальшого скорочення бюджету ЄС.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, раніше Європейська Комісія запропонувала виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб відповідне рішення було ухвалено, його мають схвалити усі лідери країн ЄС. Запитання розглянуть на саміті, який пройде 14-15 грудня.

Зазначимо, що Угорщина загрожує накласти вето на таку ініціативу та висуває свої умови. Ще вчора політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявляв, що його країна схвалить перегляд бюджету ЄС лише у випадку, якщо блок розморозить 30 млрд євро, призначені для Будапешта.

Учора, 13 грудня, Єврокомісія офіційно розблокувала понад 10 млрд євро для Угорщини.

Додамо, що за словами єврокомісара з питань бюджету Йоханнеса Хана, лідери країн ЄС ймовірно схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро для України.

Саміт ЄС та переговори про вступ України

Сьогодні, 14 грудня, у Брюсселі розпочався саміт Європейської ради. Одним із головних питань мають стати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати такі переговори у своїй доповіді, проте проти цього рішення виступає Будапешт.

Як заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, його країна не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів потрібно перенести на пів року.

Більш детально про те, що відбувається на саміті ЄС, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.