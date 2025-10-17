Лидеры ЕС пытаются вмешаться в подготовку встречи Трампа и Путина, - Вloomberg

Европейские лидеры ищут способы повлиять на Дональда Трампа накануне саммита с российским диктатором Владимиром Путиным, опасаясь, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает агентство, четверо европейских чиновников выразили обеспокоенность относительно саммита Трампа и Путина в Будапеште.
По их словам, Путин вмешался как раз в тот момент, когда ситуация в отношениях с Трампом начала складываться в пользу Украины.
Собеседники Bloomberg отметили, что российский диктатор затягивает время и пытается сорвать переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
Два источника агентства отметили, что европейские лидеры должны занять твердую позицию в отношении России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите.
Один из них предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал на встрече в Венгрии.
Также один высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что Трамп будет помнить, что после саммита на Аляске Путин поступил противоположно тому, на что надеялся американский президент.
Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.
У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.
Кроме того, Орбан уже заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина. А Словакия предлагает Венгрии помощь в организации встречи.