Лидеры ЕС пытаются вмешаться в подготовку встречи Трампа и Путина, - Вloomberg

Как сообщает агентство, четверо европейских чиновников выразили обеспокоенность относительно саммита Трампа и Путина в Будапеште.

По их словам, Путин вмешался как раз в тот момент, когда ситуация в отношениях с Трампом начала складываться в пользу Украины.

Собеседники Bloomberg отметили, что российский диктатор затягивает время и пытается сорвать переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Два источника агентства отметили, что европейские лидеры должны занять твердую позицию в отношении России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите.

Один из них предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал на встрече в Венгрии.

Также один высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что Трамп будет помнить, что после саммита на Аляске Путин поступил противоположно тому, на что надеялся американский президент.