Лидеры Британии, Франции и Германии выставили России условия мира после саммита с Зеленским

Пять условий для мира

В совместном заявлении четыре лидера определили следующие условия:

1. Немедленное прекращение огня. Путина призывают согласиться на полное и немедленное прекращение боевых действий.

2. Линия соприкосновения как отправная точка. Международные границы не могут меняться силой. Суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и альянсы должно быть полностью соблюдено.

3. Юридически обязательные гарантии безопасности для Украины после прекращения огня - с опорой на обязательства, взятые в Берлине в декабре 2025 года и Париже в январе 2026-го. Предполагается развертывание Многонациональных сил - Украина.

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4. Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не прекратит агрессию и не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

5. Защита европейских интересов безопасности. Любые элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, требуют согласия соответствующих стран-членов.

Что еще обсуждали

Лидеры поддержали предложение Зеленского о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы. Они также обсудили, как использовать саммиты G7 в Эвиане, Коалиции желающих и НАТО в Анкаре для координации поддержки Украины.

Отдельно отмечена необходимость увеличения производства ракет-перехватчиков, совместной разработки противоракетной обороны и средств глубокого удара.

Лидеры осудили масштабные российские ракетные и дроновые атаки, включая неоднократное применение "Орешников", а также "безответственные вторжения российских дронов на территорию НАТО".