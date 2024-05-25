ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на 50 млрд долларов

Стреза, Суббота 25 мая 2024 08:45
UA EN RU
Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на 50 млрд долларов Фото: глава Всемирного банка Аджей Банга (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Всемирного банка Аджей Банга согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Банга присутствовал на встрече министров финансов стран "Большой семерки", где обсуждался кредит для Украины.

Он заявил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами, в том числе для Афганистана, и может "воспроизвести" этот опыт для предоставления займа Украине.

"Если они (страны G7, - ред.) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да", - сказал Банга.

По его словам, к нему пока не обращались с подобной просьбой. Глава Всемирного банка также подчеркнул, что принимает участие в дискуссиях G7 по финансированию Украины.

Кредит для Украины от G7

По данным Bloomberg, страны группы G7 рассматривают идею США по использованию замороженных активов России в пользу Украины.

В Вашингтоне предлагают выделить кредит Украине на 50 млрд долларов, а также использовать прибыль от российских активов, чтобы иметь возможность предоставить больше денег, а будущие доходы покроют эти расходы.

25-25 мая в Италии проходит встреча министров финансов стран "Большой семерки", где также обсуждают возможность предоставления Украине кредита. Сегодня к ним присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7 Всемирный банк
NEWS
ВСУ сдерживают врага на Харьковском направлении, россияне давят на Донбассе: карты ISW
ВСУ сдерживают врага на Харьковском направлении, россияне давят на Донбассе: карты ISW
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию