Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на 50 млрд долларов
Глава Всемирного банка Аджей Банга согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Банга присутствовал на встрече министров финансов стран "Большой семерки", где обсуждался кредит для Украины.
Он заявил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами, в том числе для Афганистана, и может "воспроизвести" этот опыт для предоставления займа Украине.
"Если они (страны G7, - ред.) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да", - сказал Банга.
По его словам, к нему пока не обращались с подобной просьбой. Глава Всемирного банка также подчеркнул, что принимает участие в дискуссиях G7 по финансированию Украины.
Кредит для Украины от G7
По данным Bloomberg, страны группы G7 рассматривают идею США по использованию замороженных активов России в пользу Украины.
В Вашингтоне предлагают выделить кредит Украине на 50 млрд долларов, а также использовать прибыль от российских активов, чтобы иметь возможность предоставить больше денег, а будущие доходы покроют эти расходы.
25-25 мая в Италии проходит встреча министров финансов стран "Большой семерки", где также обсуждают возможность предоставления Украине кредита. Сегодня к ним присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.
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