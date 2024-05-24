Финансовые руководители G7 согласовывают кредит Украине под залог российских активов

Министры финансов и главы центральных банков стран "Большой семерки" начали 24 мая двухдневную встречу в Италии, стремясь согласовать предоставления кредита Украине, гарантированного будущими доходами от 300 млрд в долларов замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, комментарии официальных лиц накануне встречи в Стрезе на севере Италии позволяют предположить, что никаких точных подробностей по плану США предоставить Украине кредит, не появится.

"Мы вынесем предложение использовать непредвиденную прибыль от российских активов за ближайшие годы. Давайте сравним предложения. Давайте посмотрим, какое из предложений является наиболее удобным, самым эффективным и самым быстрым", - заявил журналистам министр финансов Франции Брюно Ле Мэр перед открытием сессии.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что кредит может составить около 50 млрд долларов, но суммы еще не согласованы. Другие официальные лица G7, участвовавшие в переговорах, выразили осторожность, сославшись на сложные юридические и технические аспекты, которые предстоит решить.

В субботу к министрам присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что многие вопросы по кредитному предложению остаются открытыми, и он не ожидает, что G7 примет какое-либо конкретное решение в Стрезе.

В этом случае официальные лица продолжат переговоры в надежде добиться прогресса к моменту встречи лидеров G7 в южном итальянском регионе Апулия 13-15 июня.