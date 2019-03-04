Лідер опозиції Гуайдо повернувся до Венесуели

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Влада погрожувала арештувати Гуайдо після повернення

Лідер опозиції Хуан Гуайдо, незважаючи на загрозу арешту з боку влади, повернувся в Венесуелу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, Гуайдо повернувся після тижневого закордонного турне, під час якого він переконував своїх прихильників в сусідніх країнах в необхідності нарощувати гуманітарну допомогу і сприяти усуненню Ніколаса Мадуро від влади.

Повідомляється, що лідер венесуельської опозиції, вирушаючи в зарубіжну поїздку, знехтував забороною, який був накладений Верховним судом на його пересування.

Тисячі прихильників зустріли Хуана Гуайдо в аеропорту Каракаса. Гуайдо раніше заявляв, що у нього є план дій на випадок, якщо він не буде підданий арешту.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявляв, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели, про яке він оголосив раніше.

Раніше лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, 4 березня, коли він повинен повернутися в країну після тижневого туру латиноамериканськими країнам.