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Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Новини » Політика    03.03.2019 - 22:36
Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Гуайдо має намір незабаром повернутися в країну

Лідер опозиції Венесуели, який визнаний тимчасовим президентом в більш ніж 50 країнах, Хуан Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, коли він повинен повернутися в країну після тижневого туру по латиноамериканським країнам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що Гуайдо не повідомив подробиць про своє повернення, але одним із можливих варіантів залишається переліт зі столиці Колумбії Боготи у столицю Венесуели Каркас.

"Я оголошую про своє повернення в країну. Я закликаю народ Венесуели завтра мобілізуватися по всій країні", - заявив Гуайдо.

Також він попросив своїх прихильників звернути увагу на повідомлення про те, де саме будуть проходити демонстрації 4 березня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США мають намір створити коаліцію для мирної зміни влади у Венесуелі. Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон заявив, що вони хотіли б бачити широку коаліцію, щоб змінити весь корумпований режим в країні.

 

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