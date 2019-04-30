Лідер Косово вимагає від Сербії визнати незалежність

Фото: Хашим Тачі (wikipedia.org)

Косово виключає ідею подвійного суверенітету і модель "двох Німеччин"

Лідер частково визнаного Косово Хашим Тачі вимагає від Сербії визнати незалежність республіки. Про це йдеться в його повідомленні Facebook за підсумками неформального саміту балканських країн, який пройшов за участю президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

На думку Тачі, Сербія повинна визнати незалежність Косово і відмовитися від ідеї подвійного суверенітету у його північній частині.

"Вимоги або мрії про те, що на півночі Косово може бути створено співтовариство з виконавчою владою по моделі Республіки Сербської (у складі Боснії і Герцеговини, - ред.), ніколи не будуть реалізовані", - підкреслив він.

Тачі також уточнив, що також не може йтися про вирішення проблеми по моделі "двох Німеччин".

Нагадаємо, в лютому Тачі заявляв про готовність віддати Сербії частину території.

У грудні в Косово прийняли рішення про створення власної армії. Ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію світового співтовариства. Крім того, Сербія у відповідь на це пригрозила ввести війська до Косово і оголосити його окупованою територією.