ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон та Меркель хочуть відновити переговори Сербії та Косово

Новини » Політика    29.04.2019 - 11:04
Макрон та Меркель хочуть відновити переговори Сербії та Косово
Ілюстративне зображення (колаж РБК-Україна)

Переговори повинні відбутися під час Балканського саміту

Президент Франції Еманнуель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили про намір відновити переговори Сербії та Косово на саміті у Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, європейські лідери хочуть повернути за стіл переговорів представників Сербії та Косово під час регіонального саміту, який пройде 29 квітня у Берліні.

Меркель та Макрон сподіваються відновити діалог по одному з найгостріших конфліктів в Балканах.

"Зустріч буде присвячена "стабільності в регіоні, з особливим акцентом на пошук способу відновлення діалогу між Сербією та Косово", - заявив президент Франції на брифінгу напередодні саміту.

Зазначається, що дана ініціатива європейських лідерів виникла після призупинення переговорів між Белградом та Приштиною під керівництвом Євросоюзу минулого року.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград може визнати незалежність Косово. Вучич зазначив, що для визнання незалежності Сербія повинна отримати щось натомість в рамках великої угоди.

Раніше, президент Косово Хашим Тачі заявив, що в разі, якщо "невеликої корекції кордону" між республікою і Сербією буде достатньо для остаточного укладення мирної угоди між сторонами, для Косово "це має бути прийнятним".

В ООН очікують пожвавлення переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі Помпео оцінив шанси на успіх переговорів США і КНДР
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України переговориСербияКосовоАнгела МеркельЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся