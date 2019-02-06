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Президент Косово готовий віддати Сербії частина території

Новини » Політика    06.02.2019 - 10:55
Президент Косово готовий віддати Сербії частина території
Фото: Хашим Тачі (securityconference.de)

На такі заходи глава Косово готовий піти для укладення мирної угоди

Президент Косово Хашим Тачі заявив, що в разі, якщо "невеликої корекції кордону" між республікою і Сербією буде досить для остаточного укладення мирної угоди між сторонами, для Косово "це повинно бути прийнятним". Про це глава республіки заявив на Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gazeta express.

Так, Тачі анонсував свій виступ на заході в Twitter.

Президент Косово готовий віддати Сербії частина території

"Буду говорити... про зобов'язання по досягненню всеосяжної мирної угоди між Косово і Сербією, яка забезпечить отримання Косово місця в ООН і своєчасно підтвердить членство (республіки, - ред.) серед союзників у НАТО і ЄС", - заявив президент Косово.

При цьому він не уточнив умови укладання угоди.

"Якщо невелика корекція кордону (між Косово і Сербією, - ред.) є ціною для остаточної мирної угоди, то це повинно бути прийнятним", - підкреслив політик у ході свого виступу.

Разом з тим Тачі назвав об'єкти на півночі Косово (північна частина міста Косовська-Мітровіца, водосховище Газіводе з електростанцією і гірничозбагачувальний комбінат) "стратегічними точками" і підкреслив, що жертвувати ними неприпустимо.

Він зазначив, що можливість передачі їх Сербії не обговорюється.

Угоду, за словами президента Косово, сторони укладуть "за підтримки Сполучених Штатів".

"Ми не приймемо угоду, яка неприйнятна для Вашингтона... Коли Косово діяло разом США, республіка виходила переможцем", - додав Тачі.

Додамо, Косово в 2008 році в односторонньому порядку оголосило про свою незалежність, державу визнала більшість країн Євросоюзу. Але, згідно з Конституцією Сербії, республіка все ще є частиною країни.

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