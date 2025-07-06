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Лидер Ирана впервые вышел из укрытия после завершения войны с Израилем (видео)

Воскресенье 06 июля 2025 00:28
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Лидер Ирана впервые вышел из укрытия после завершения войны с Израилем (видео) Фото: верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи
Автор: Валерий Савицкий

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи впервые появился на публике спустя две недели со дня подписания соглашения о прекращении огня с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.

Отмечается, что Хаменеи впервые появился на публике после 12-дневной войны с Израилем в июне.

На обнародованном государственными СМИ видео показано, как десятки людей, принявших участие в церемонии по случаю Ашуры, - самого святого дня в календаре шиитских мусульман, - стояли и пели, когда Хаменеи вошел в зал, где проводятся правительственные мероприятия.

Война Ирана с Израилем

С 13 июня, когда Израиль начал наносить удары по объектам иранской ядерной программы, 86-летний Хаменеи скрывался в бункере и оставался там после окончания войны из-за опасений ликвидации.

Лидер выпускал заранее записанные сообщения и избегал публичных выступлений. Всего лидер находился в укрытии 25 дней.

В частности, 26 июня в записанном выступлении по государственному телевидению, Хаменеи пообещал, что Иран не сдастся, а сионистский режим почти развалился.

Добавим, что 22 июня США присоединились к кампании Израиля и нанесли массированный удар по ряду объектов иранской ядерной программы.

Иран ответил символическим обстрелом американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, которая является штаб-квартирой Центрального командования США.

23 июня президент США Дональд Трамп объявил о подписании сторонами соглашения о прекращении огня.

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