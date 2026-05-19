Иран согласился передать обогащенный уран России как часть мирного соглашения с США - СМИ

04:54 19.05.2026 Вт
2 мин
По данным СМИ, это одно из ключевых условий Тегерана
aimg Екатерина Коваль
Иран согласился передать обогащенный уран России как часть мирного соглашения с США - СМИ Фото: иранская ядерная программа (Getty Images)
Иран согласился на длительное замораживание ядерной программы при условии передачи 400 кг высокообогащенного урана России, а не США. Это одна из ключевых деталей пересмотренного иранского мирного предложения, переданного Вашингтону через Пакистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Что предлагает Иран

По данным утечек в Al Arabiya, пересмотренное иранское предложение предусматривает длительное многоэтапное перемирие с политической формулировкой, которое позволило бы Тегерану "сохранить лицо".

Ядерную программу Иран готов заморозить, но не ликвидировать. 400 кг высокообогащенного урана должны быть переданы России.

По Ормузскому проливу - Иран предлагает постепенное и безопасное открытие с участием Пакистана и Омана как гарантов. При этом морской маршрут предлагается отделить от ядерного вопроса.

Более сложные вопросы, такие как ядерная программа и обогащение урана, откладываются до следующих раундов переговоров.

Позиция США

Американский чиновник, по данным Axios, считает пересмотренное предложение лишь незначительным улучшением по сравнению с предыдущей версией - недостаточным для достижения соглашения. Вашингтон пока согласился разморозить лишь четверть замороженных иранских активов, Тегеран просит пересмотреть эту позицию.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что США согласились на временное исключение из нефтяных санкций во время переговоров - иранская сторона это не подтвердила.

В Израиле обеспокоены возможностью того, что Трамп заключит с Тегераном компромиссное соглашение без решения ключевых вопросов безопасности.

Внутри администрации Трампа также нет единства, часть чиновников, в частности представители Пентагона, поддерживают более жесткую линию в отношении Ирана, другие выступают за дипломатию.

Трамп тем временем заявил, что "время для Ирана подходит к концу" и пригрозил последствиями в случае отказа от "более выгодной сделки", при этом ожидает обновленного предложения от Тегерана.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
