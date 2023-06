Лидер "Денвера" забрал приз MVP финала сезона НБА

28-летний серб стал движущей силой дебютного триумфа "Наггетс" под эгидой ассоциации. Два из пяти финальных матчей он завершил с трипл-даблами, а остальные три – с дабл-даблами.

Йокич стал всего шестым баскетболистом из-за пределов Соединенных Штатов, забравшим награду MVP финала. Ранее такое достижение покорилось греку Адетокунбо, немцу Новицки, французу Паркеру, уроженцу Виргинских островов Данкану (трижды) и нигерийцу Олайджувону (дважды). В предыдущих двух сезонах сербский центровой получал призы Самому ценному игроку сезона.

В этом году плей-офф Йокич в среднем набирал 30 очков, делал 13.5 подборов и отдавал 9.5 передач за 39.5 минут на паркете. Ранее балканец проиграл в голосовании за MVP сезона. Награда досталась звезде "Филадельфии" Эмбииду.

Уроженец сербского Сомбора, воспитывался в белградском клубе "Мега". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

На драфте НБА-2014 выбран "Денвером". Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Завоевал "серебро" Олимпиады в Токио со сборной Сербии.

Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – назван в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.

The 2023 #NBAFinals MVP and recipient of the Bill Russell Trophy, Denver Nuggets center Nikola Jokic. pic.twitter.com/QK0EZ2k3TC