"Денвер" завоевал первый в истории чемпионский титул НБА: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, финал

"Денвер" – "Майами" – 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18); серия – 4:1

Очередной финальный матч стартовал под контролем "Наггетс". К середине первой четверти хозяева паркета оторвались на 8 пунктов. Впрочем, денверцы провалили концовку 12-минутки и даже позволили "Майами" оказаться впереди.

Негативная тенденция продолжилась и во второй четверти. На пике преимущество "Хит" составило 10 очков. Перед большим перерывом "Денвер" сумел стабилизировать игру и сократил отставание до семи пунктов. А в середине третьей четверти счет вообще стал равным – 60:60. Началась игра нервов с открытой интригой на финальные 12 минут.

Последняя четверть стала настоящей драмой. Сначала "Наггетс" обеспечили себе гандикап, затем растеряли его и вынуждены были начинать заново. Но решающие секунды "Денвер" оставил за собой (6:1), оформил домашнюю победу и закрыл финальную серию.

Завоеванный титул стал первым в 56-летней истории "Наггетс". Свой путь команда из столицы Колорадо начала с Американской баскетбольной ассоциации, а ряды НБА пополнила в 1976 году. До сих пор самым высоким достижением "Денвера" оставались финалы Западной конференции (4 раза).

Самым результативным в матче стал центровой хозяев Никола Йокич. Серб провел в игре более 42-х минут. За отведенное время он успел набрать 28 очков, совершил 16 подборов и отдал 4 передачи.