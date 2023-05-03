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Лидер "Филадельфии" признан Самым ценным игроком НБА-2023

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Среда 03 мая 2023 12:55
Лидер "Филадельфии" признан Самым ценным игроком НБА-2023 Фото: Джоэл Эмбиид продолжил серию неамериканских победителей номинации (inquirer.com)
Автор: Антон Федорцив

В сезоне 2022/23 Национальной баскетбольной ассоциации признан центровой "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид. Он опередил победителей предыдущих четырех лет – Николу Йокича и Янниса Адетокунбо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

29-летний баскетболист – MVP нынешнего сезона. В борьбе за приз он набрал 915 очков. Эмбиида поставили на первое место 73 эксперта.

Центровому "Денвера" Йокичу отдали предпочтение только 15 экспертов, а форварду "Милуоки" Адетокунбо – 12. Серб набрал 674 пункта, а грек – 606 баллов. Дополнили топ-5 баскетболистов по итогам регулярного чемпионата лидер "Бостона" Джейсон Тейтум и защитник "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер.

Эмбиид стал седьмым Самым ценным игроком НБА, родившимся за пределами Штатов. До него награду получали нигериец Олайджувон (1994), уроженец Виргинских островов Данкан (2002, 2003), канадец Нэш (2005, 2006), немец Новицки (2007), Адетокунбо (2012,2020) и серб Йокич (2021, 2022). Представитель "Филадельфии" не становился MVP со времен Аллена Айверсона (2000/01).

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец столицы Камеруна, на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". Выбран "Филадельфией" под 3-м номером драфта НБА-2014.

Проводит седьмой сезон в составе "Севенти Сиксерс". Шестикратный участник Матча всех звезд ассоциации. В сезоне 2021/22 Эмбиид стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2079 очков). В этом году повторил достижение.

В детстве занимался волейболом и футболом. В баскетбол начал играть в 15 лет и попал за океан по протекции экс-форварда "Милуоки" Люка Мба а Муте.

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