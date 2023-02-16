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Лидер британской оппозиции приехал в Киев с неанонсированным визитом

Фото: лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 февраля, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер приехал в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Лидер лейбористов заявил, что Украина всегда будет пользоваться "непоколебимой поддержкой" его партии.

Стармер в ходе визита встретился с Владимиром Зеленским. Перед встречей с главой государства он посетил Бучу, где встретился с экспертами по правам человека и восстановлению.

"Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц на окраинах Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение ущерба при восстановлении Украины", - заявил лидер британской оппозиции.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.

В ходе выступления перед парламентом Соединенного Королевства Зеленский попросил передать Украине боевые самолеты.

Кроме того, премьер Британии Риши Сунак поручил Министерству обороны изучить, какие истребители его страна может потенциально передать Украине.

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