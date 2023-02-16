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Лідер британської опозиції приїхав до Києва з неанонсованим візитом

Фото: лідер Лейбористської партії Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 лютого, лідер британської опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер приїхав до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Лідер лейбористів заявив, що Україна завжди користуватиметься "непохитною підтримкою" його партії.

Стармер під час візиту зустрівся з Володимиром Зеленським. Перед зустріччю з главою держави він відвідав Бучу, де зустрівся з експертами з прав людини та відновлення.

"Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України", - заявив лідер британської опозиції.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Британії, щоб зустрітися з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступити перед парламентом країни.

Під час виступу перед парламентом Сполученого Королівства Зеленський попросив передати Україні бойові літаки.

Крім того, прем'єр Британії Ріші Сунак доручив Міністерству оборони дізнатися, які винищувачі його країна може потенційно передати Україні.

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