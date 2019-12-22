ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білий дім не хоче тривалого розгляду по імпічменту Трампа в Сенаті

Новини » Політика     22.12.2019 - 23:31
Білий дім не хоче тривалого розгляду по імпічменту Трампа в Сенаті
Фото: Білий будинок (obamawhitehouse.archives.gov)

У Білому домі хочуть, щоб Сенат розглядав справу без заслуховування нових свідчень

Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту США Дональду Трампу був тривалим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Глава апарату віце-президента Майка Пенса Марк Шорт в неділю дав зрозуміти, що Білий дім підтримує лідера сенатської більшості Мітча Макконнелла в його намірі провести розгляд у прискореному режимі.

Демократи наполягають на виклику головних помічників Трампа в якості свідків, але Макконнелл хоче, щоб Сенат розглядав справу без заслуховування нових свідчень.

"Американці втомилися від цієї профанації. Якщо процес не затягнеться, нас це не турбує. Наша адміністрація дуже хоче повернутися до роботи на благо американського народу... У нас і так вже було багато свідків", - сказав Шорт.

Республіканці висловили припущення, що демократам потрібні свідки, тому що зібрана ними справа дуже слабка. У свою чергу, демократи вбачають у позиції республіканців страхи з приводу інформації, яка може розкритися у нових показаннях.

Раніше Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Однак імпічмент Трампу можуть оголосити після відповідного рішення в Сенаті. Коли почнеться розгляд цього питання, поки невідомо.

У Мексиці зіткнулися круїзні лайнери, є постраждалі Есмінець ВМС США зайшов у Чорне море
Новини України Черноморский флоткорабльЧорне море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся