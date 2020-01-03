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У США опублікували повні версії документів щодо затримки допомоги Україні

Новини » Політика     03.01.2020 - 09:38
У США опублікували повні версії документів щодо затримки допомоги Україні
Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні

Лідер демократичної меншості Сенату Сполучених Штатів Чак Шумер вважає, що оприлюднені на сайті Just Security документи дають усі підстави вимагати повноцінного судового процесу в Сенаті щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Шумер заявив, що оприлюднені на Just Security невідредаговані електронні листи, які стосуються рішення президента Трампа затримати військову допомогу Україні, - це нищівний удар по вимогах сенатора Макконнелла провести судовий розгляд без документів і свідків.

"Ці листи ще раз показують занепокоєння посадовців адміністрації щодо доречності та законності рішення президента про затримку допомоги Україні з вигодою для себе", - заявив він.

Як зазначається, нове розслідування ґрунтується на аналізі невідредагованих версій документів. Минулого місяця уряд за рішенням суду оприлюднив їх у сильно відредагованому вигляді (із затемненими фрагментами тексту).

Оригінали документів показують, що 30 серпня, після зустрічі з Трампом, заступник директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі повідомив інспектору Пентагону Елейн Маккаскер, що він має "чітку вказівку" від Трампа затримати допомогу.

Листи також демонструють напруження між Білим домом і Пентагоном з цього приводу, адже допомогу необхідно було виплатити до кінця фінансового року, інакше кошти вважалися б невикористаними.

Нагадаємо, журналісти газети New York Times в одній зі своїх останніх публікацій щодо України написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні. Інформацію опублікували на підставі проведених десятків інтерв'ю із людьми, близькими до ситуації.

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