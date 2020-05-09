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Особистий помічник дочки президента США заразилася коронавірусом

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 07:47
Особистий помічник дочки президента США заразилася коронавірусом
Фото: Іванка Трамп (facebook.com/IvankaTrump)

У самої Іванки Трамп коронавірус не підтвердили

Особистий помічник дочки президента США Іванки Трамп заразилася коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело, знайоме з цим питанням, заявило, що асистент Іванки Трамп уже кілька тижнів не з'являється на роботі.

Після того, як у неї подтверлили коронавірус, тестування пройшли дочка Трампа та її чоловік Джаред Кушнер - обидва дали негативний результат у п'ятницю.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у прес-секретаря віце-президента Майка Пенси Кеті Міллер виявили позитивний результат на коронавірус.

"Вона не контактувала зі мною. Вона провела деякий час з віце-президентом", - заявив Трамп.

При цьому наголошується, що ще один співробітник апарату американського віце-президента заразився коронавірусом.

РБК-Україна писало, що це вже не перший співробітник апарату американського віце-президента, який заразився коронавірусом. Однак Пенс не мав тісного контакту з інфікованим. Віце-президент і його дружина вже здавали тест на COVID-19 в кінці березня. Їх тести виявилися негативними.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиИванка ТрампКоронавірус
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