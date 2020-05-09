Особистий помічник дочки президента США заразилася коронавірусом

У самої Іванки Трамп коронавірус не підтвердили
Особистий помічник дочки президента США Іванки Трамп заразилася коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерело, знайоме з цим питанням, заявило, що асистент Іванки Трамп уже кілька тижнів не з'являється на роботі.
Після того, як у неї подтверлили коронавірус, тестування пройшли дочка Трампа та її чоловік Джаред Кушнер - обидва дали негативний результат у п'ятницю.
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у прес-секретаря віце-президента Майка Пенси Кеті Міллер виявили позитивний результат на коронавірус.
"Вона не контактувала зі мною. Вона провела деякий час з віце-президентом", - заявив Трамп.
При цьому наголошується, що ще один співробітник апарату американського віце-президента заразився коронавірусом.
РБК-Україна писало, що це вже не перший співробітник апарату американського віце-президента, який заразився коронавірусом. Однак Пенс не мав тісного контакту з інфікованим. Віце-президент і його дружина вже здавали тест на COVID-19 в кінці березня. Їх тести виявилися негативними.