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У прес-секретаря віце-президента США підтвердили COVID-19

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 22:11
У прес-секретаря віце-президента США підтвердили COVID-19
Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Глава прес-служби Майка Пенси одружена одним з головних радників Дональда Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у прес-секретаря віце-президента Майка Пенси Кеті Міллер виявився позитивний результат на коронавирус. Про це повідомляє Politico.

Наголошується, що глава прес-служби Пенси заміжня за одним з головних радників американського президента Стівена Міллера.

"Вона чудова молода жінка, Кеті, вона проходила тести на коронавірус кілька разів і вони були негативними. А потім раптово сьогодні у неї підтвердили позитивний результат. Вона не контактувала зі мною. Вона провела деякий час з віце-президентом", - заявив Трамп.

При цьому наголошується, що ще один співробітник апарату американського віце-президента заразився коронавірусом. Проте на цей час не повідомляється, хто саме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із співробітників апарату Майка Пенси заразився коронавірусом. Через це на деякий час довелося американського віце-президента відкласти робочий візит в штат Айова.

Крім того, це вже не перший співробітник апарату американського віце-президента, який заразився коронавірусом. Однак Пенс не мав тісного контакту з інфікованим. Віце-президент і його дружина вже здавали тест на COVID-19 в кінці березня. Їх тести виявилися негативними.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
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