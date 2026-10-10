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В эти дни сохраняется угроза новых ракетных ударов РФ, - Зеленский

16:10 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
В эти дни сохраняется угроза новых ракетных ударов РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Украине сохраняется особая угроза новых ракетных ударов РФ, из-за чего Украина нуждается в дополнительных системах ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе сегодняшней баллистической атаки на Киев состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины поблагодарил французского лидера за поддержку.

Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и Киев сейчас работает со всеми партнерами ради принятия соответствующих решений.

"На днях сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов", - подчеркнул Зеленский.

В ответ на это важно усилить давление на Россию, и для этого должны быть сделаны совместные смелые шаги.

Отдельной темой переговоров стали вызовы из-за ослабления санкций против нефтепродуктов.

Президент Украины отметил, что россияне должны чувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не станет.

Лидеры предметно координируют свои действия и готовят встречи.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия рассчитывает на продолжение войны и террор против мирного населения, используя доходы от экспорта нефтепродуктов для производства оружия и привлечения наемников.

Также в Киеве неоднократно подчеркивали, что Украина бы поддержала ослабление санкций против РФ только в обмен на энергетическое перемирие, поскольку считают соответствующие соглашения нечестными и сравнивают их с прошлогодними договоренностями.

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