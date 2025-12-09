Графики не работают. В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света
Утром во вторник, 9 декабря, в трех регионах Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО) по указанию "Укрэнерго". Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтаваоблэнерго и АО "Сумыоблэнерго".
Полтавская область
"В 07:57 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Сумская область
АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что на территории области введены аварийные графики для 1-5 очередей.
"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание!", - говорится в сообщении.
Проверить свою очередь можно в разделе "Потребителям" - "Отключение" по адресу или номеру лицевого счета:
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya
Энергетики просят жителей обеих областей следить за обновлениями и планировать использование электроприборов в соответствии с графиками.
Харьковская область
В Харьковской области также ввели графики аварийных отключений света.
Как сообщили в "Харьковоблэнерго", почасовые графики не действуют. Их вернут после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Обновлено в 8:50
В 08:30 в Сумской и Полтавской области одновременно увеличили объем отключений света.
На территории Сумской области расширили действие аварийных отключений - ГАВ введены уже для 6-10 очередей.
Также в Полтавской области получили новое указание от энергетиков - применить аварийные графики сразу для 10 очередей.
Заявление "Укрэнерго"
Как пояснили в компании, аварийные отключения электроэнергии ввели сразу в нескольких областях из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - сообщили в "Укпэнерго".
Энергетики уточнили, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Обстрелы энергетики
В ночь на 6 декабря россияне совершили масштабную комбинированную атаку по украинской энергосистеме.
Под удар попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии сразу в нескольких регионах - Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Враг также целенаправленно атаковал теплоэлектростанции компании ДТЭК в разных частях страны, что привело к значительным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов украинским атомным станциям пришлось временно уменьшить объемы производства электроэнергии.
Уже в ночь на 7 декабря РФ нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре - на этот раз в Кременчугском районе Полтавской области, применив ракеты и ударные дроны. Следствием атаки стали перебои с теплом и водой в отдельных населенных пунктах.
Как сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, после массированных ночных ударов России по энергоинфраструктуре самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.