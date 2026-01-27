Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек

В ночь на 27 января враг обстрелял Одессу. Под удар попали жилые дома практически в самом центре города - в Хаджибейском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

Сообщается, что ночная атака ударных беспилотников привела к масштабным разрушениям в Одессе, затронув жилую застройку и социальную инфраструктуру, а число пострадавших превысило два десятка человек. На момент публикации материла о жертвах терроритстической атаки россиян не сообщается.

Масштабная атака дронов по Одессе

В ночь на город была совершена массированная атака ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, многоквартирных жилых домов, детского сада, магазина и строительной площадки. Удары пришлись по нескольким локациям, что привело к значительным разрушениям и пожарам.

Пострадавшие и работа экстренных служб

По официальной информации, в результате атаки пострадали 22 человека. Из них 14 получили травмы легкой степени тяжести и были осмотрены медиками на месте. Остальным понадобилась дополнительная медицинская помощь. Все экстренные службы начали работу сразу после первых сообщений о попаданиях и продолжают ликвидацию последствий с ночных часов.

Помощь жителям и восстановление

На местах развернуты оперативные штабы, которые координируют оказание помощи пострадавшим. Сотрудники коммунальных служб занимаются устранением повреждений и обеспечением безопасности территорий.

Жителям разрушенных домов помогают с оформлением документов для получения компенсаций по государственной программе "єВідновлення", а также за счет средств городского бюджета. Всем пострадавшим предоставляется необходимая поддержка, информация о последствиях атаки продолжает уточняться.