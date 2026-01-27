ua en ru
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек

Украина, Одесса, Вторник 27 января 2026 07:40
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек Фото: ГСЧС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 27 января враг обстрелял Одессу. Под удар попали жилые дома практически в самом центре города - в Хаджибейском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

Сообщается, что ночная атака ударных беспилотников привела к масштабным разрушениям в Одессе, затронув жилую застройку и социальную инфраструктуру, а число пострадавших превысило два десятка человек. На момент публикации материла о жертвах терроритстической атаки россиян не сообщается.

Масштабная атака дронов по Одессе

В ночь на город была совершена массированная атака ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, многоквартирных жилых домов, детского сада, магазина и строительной площадки. Удары пришлись по нескольким локациям, что привело к значительным разрушениям и пожарам.

Пострадавшие и работа экстренных служб

По официальной информации, в результате атаки пострадали 22 человека. Из них 14 получили травмы легкой степени тяжести и были осмотрены медиками на месте. Остальным понадобилась дополнительная медицинская помощь. Все экстренные службы начали работу сразу после первых сообщений о попаданиях и продолжают ликвидацию последствий с ночных часов.

Помощь жителям и восстановление

На местах развернуты оперативные штабы, которые координируют оказание помощи пострадавшим. Сотрудники коммунальных служб занимаются устранением повреждений и обеспечением безопасности территорий.

Жителям разрушенных домов помогают с оформлением документов для получения компенсаций по государственной программе "єВідновлення", а также за счет средств городского бюджета. Всем пострадавшим предоставляется необходимая поддержка, информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Напоминаем, что 26 января, российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и области, в результате чего были зафиксированы обесточивания и пострадавшие. По предварительным данным, в самом Харькове ранения получили два человека, также повреждены жилые многоэтажные дома и учебные заведения в Индустриальном районе города.

Обстрел затронул и объекты критической инфраструктуры области, из-за чего без электроснабжения остались ряд населенных пунктов, включая Чугуев. В городе и пригородах наблюдались перебои с водой, отоплением и электроэнергией, временно останавливалось движение поездов метро на отдельных линиях, а работа электротранспорта была частично заменена автобусными маршрутами.

Отметим, что 26 января, российский ударный дрон типа "Шахед" попал в многоэтажный жилой дом в Кривом Роге, после чего на месте началась ликвидация последствий атаки: пожар был оперативно потушен, жителей эвакуировали, для пострадавших организовали штаб помощи и временное расселение.

При этом, по уточненным данным, обошлось без жертв, так как в поврежденных квартирах в момент удара никого не было, хотя в доме и соседних зданиях зафиксированы значительные разрушения и выбитые окна.

