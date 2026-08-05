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Россия атаковала Одесскую область: повреждены жилые дома, есть пострадавший

22:39 05.08.2026 Ср
2 мин
Уже известны первые последствия
aimg Анастасия Никончук
Россия атаковала Одесскую область: повреждены жилые дома, есть пострадавший Иллюстративное фото: ликвидация последствий обстрел (ГСЧС)
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Российские войска вновь нанесли удар по Одесской области. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, также известно как минимум об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Повреждены дома и автомобили

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате очередной атаки в Одесском районе повреждения получили семь жилых домов, а также легковые автомобили местных жителей.

По предварительным данным, пострадал один человек. Информацию о его состоянии пока не уточняют.

Кипер отметил, что "враг не прекращает постоянный террор мирного населения Одесской области".

Последствия уточняют

На месте продолжают работать профильные службы, которые фиксируют последствия обстрела и устанавливают окончательный масштаб разрушений.

По словам Кипера, сведения о последствиях атаки еще уточняются, поэтому количество поврежденных объектов и пострадавших может измениться после завершения обследования территории.

Власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности во время угрозы новых ударов.

Что известно на сейчас

По состоянию на данный момент известно о повреждении семи жилых домов и автомобилей жителей Одесского района. Предварительно, в результате российского удара пострадал один человек. Окончательные данные о последствиях атаки будут обнародованы после завершения работы экстренных служб.

Напоминаем, что российские войска продолжают регулярно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время одной из атак 5 августа были повреждены жилые дома и местное предприятие, в результате чего погиб один человек и пострадали мирные жители.

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