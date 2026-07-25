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Летели дроны и ракеты, более 20 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:26 25.07.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Летели дроны и ракеты, более 20 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 128 вражеских целей (Getty Images)
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В ночь на 24 июля Россия атаковала Украину двумя ракетами и 157 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 157 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ - Донецк, Гвардейское, Чауда.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 127 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Ракета Х-59 цели не достигла.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 25 июля Россия атаковала дронами Полтавскую область. В результате обстрела были повреждены 4 автозаправочные станции, обошлось без пострадавших.

Также россияне атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела загорелся торговый центр и уже известно о пострадавших.

Кроме того, оккупанты в пятницу вечером, 24 июля, атаковали Сумы дронами. В результате обстрела горела АЗС, поврежден супермаркет и известно о жертвах.

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