Летели дроны и баллистика: в ВСУ раскрыли подробности ночной атаки россиян

Среда 01 октября 2025 10:01
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 01 октября противник атаковал 49 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Брянск РФ, Чауда - ВОТ Крыма", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что враг также применил противокорабельную ракету "Оникс" с ВОТ Крыма, а также четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, пуски состоялись из Орловской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 44 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Также зафиксировано попадание 5 ракет и дронов противника на 6 локациях.

Удары РФ по Украине

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили "Искандером" по Черниговской области. В результате обстрела погиб мужчина, также повреждены автомобили. Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден.

Ночью также взрывы раздавались в Киеве и области, в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также РФ нанесла массированный удар по городу Бобровица Черниговской области, зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. Без света остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

