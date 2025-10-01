Летіли дрони та балістика: у ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 44 ворожих дрони на півночі, сході та в центрі країни. Також зафіксовано влучання 5 ракет та дронів противника на 6 локаціях.

Повідомляється, що ворог також застосував протикорабельну ракету "Онікс" з ТОТ Криму, а також чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, пуски відбулись із Орловської області РФ.

"У ніч на 01 жовтня противник атакував 49 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ РФ, Чауда - ТОТ Криму", - зазначили у Повітряних силах.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська вдарили "Іскандером" по Чернігівській області. В результаті обстрілу загинув чоловік, також пошкоджені автомобілі. Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищений, ще один – пошкоджений.

Вночі також вибухи лунали у Києві та області, у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також РФ завдала масованого удару по місту Бобровиця Чернігівській області, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишились понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.