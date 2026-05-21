Война в Украине

Летели дроны и баллистика: сколько целей "приземлила" ПВО

09:17 21.05.2026 Чт
2 мин
Ночью Россия запустила более 110 целей - сколько удалось уничтожить?
aimg Елена Чупровская
Фото: откуда запускали дроны этой ночью и сколько сбили (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ночью с 20 на 21 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой и более сотней дронов.

Чем атаковали этой ночью

Противник нанес удар с нескольких направлений:

  • баллистическая ракета "Искандер-М" - запущена из Ростовской области
  • 116 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас"
  • дроны-имитаторы типа "Пародия"

Запуски осуществляли из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из оккупированного Крыма (район Гвардейского).

Фото: сколько целей сбила ПВО ночью (t.me/kpszsu)

Сколько удалось сбить

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 109 вражеских беспилотников. Среди сбитых - дроны типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие. Их уничтожали на севере, юге и востоке страны.

Подтверждено попадание баллистической ракеты и пяти ударных дронов в пяти локациях. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

На момент публикации в воздушном пространстве оставались несколько вражеских беспилотников.

Тем временем, накануне враг уже наносил удары по украинским городам - этой ночью под удар попали Днепр и Киев.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, почему дроны типа Shahed долетают даже до Закарпатья. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал о маршрутах и особенностях этих беспилотников.

