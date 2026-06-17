Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ
В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину 119 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако некоторые из них достигли цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Враг нанес удар 119 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, вечером 16 июня Россия нанесла удары по Запорожью. Один человек погиб, еще трое обратились за медицинской помощью.
В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, пострадали жилые дома, высотные здания и Киево-Печерская лавра, есть десятки раненых.
Также российские оккупанты нанесли повторный удар по Харькову, в результате которого погибли пять спасателей ГСЧС. Они ликвидировали пожар, возникший после предыдущего обстрела.
Кроме того, россияненанесли удар по зоопарку в Харькове. В результате обстрела пострадали животные.
По данным ООН, май 2026 года стал самым кровавым для гражданского населения в Украине за последние четыре года - общее число пострадавших превысило 2000 человек всего за один месяц.
Главная причина - применение Россией мощного оружия в городских районах: ракеты и авиабомбы неоднократно приводили к гибели и ранениям десятков людей за один удар.